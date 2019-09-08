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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СИЗО по прилету

Заочный арест присужден главе "Рольфа"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
В пятницу Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте фактического владельца группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. На судебном заседании также стало известно, что с 7 августа Петров объявлен в международный розыск. По данным следствия, фигурант находится в Австрии, где имеет гражданство. Выехал из страны он еще в 2016 году. В Следственном комитете в обоснование необходимости заочного ареста указали, что обвиняемый может уничтожить документы, недоступные для российского следствия, оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Судья санкционировала арест бизнесмена на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Аналогичные решения были вынесены в отношении бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяны Луковецкой, проживающей сейчас в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии.

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Всех троих обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО "Рольф" приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тысяч рублей у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО "Рольф Эстейт", переведя деньги на счета в австрийский банк.

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