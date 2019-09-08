В Общественной палате заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

В Общественной палате РФ заявляют о вмешательстве в российские выборы западных интернет-хостинга Google и социальной сети Facebook. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, вбитый в поисковик Google запрос "выборы в Мосгордуму" выводит интернет-пользователя на рекламу "Умного голосования", за которое, как известно, агитирует оппозиционер Алексей Навальный. А социальная сеть Facebook дважды заблокировала информацию о том, как осуществлялись проверки по жалобам избирателей, которую Мосгоризбирком пытался разместить в своем аккаунте в этой соцсети. Это, по мнению Малькевича, является прямыми признаками иностранного вмешательства в российские выборы.

Ранее Александр Малькевич рассказал о том, что общественники обнаружили поддельный сайт, посвященный выборам в Московскую городскую думу. На нем была размещена политическая реклама в пользу некоторых кандидатов, хотя накануне Роскомнадзор уведомлял все западные интернет-хостинги и социальные сети о том, что непосредственно перед выборами, в день тишины, а также и в сам единый день голосования подобная реклама запрещена. Малькевич утверждает, что Google активно "продвигал" этот сайт, выводя его в верхние строчки поиска.