Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Свой голос он отдал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Вячеслав Володин пообщался на избирательном участке с членами избирательной комиссии, уточнив у них, как идет голосование.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром проголосовал в здании Российской академии наук.

Напомним, что в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах - депутатов городских дум, а в трех региональных центрах - глав муниципальных образований. Кроме того, сегодня проходят довыборы в ГД по четырем одномандатным округам - в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.