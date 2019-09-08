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08.09.2019 11:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка на выборах в Сахалинской области превзошла ожидания облизбиркома

Текст: Евгения Шерешевская

Участие в выборах губернатора Сахалинской области приняли 33,49 процента избирателей (данные на 18:00 сахалинского времени).

Фото: Виталий Аньков\ РИА Новости
В Общественной палате рассказали о ходе выборов на Дальнем Востоке

Председатель региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова отметила активное участие в голосовании жителей Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского районов.

- В Южно-Сахалинске, как правило, избиратели не очень активны, но в этот раз и здесь активность высокая, на 18:00 явка составила 31,02 процента, - сообщила глава сахалинского избиркома.

По словам Виктории Черкасовой, явка на голосование превзошла ожидания членов избирательной комиссии.

- Наблюдение за участками идет в режиме реального времени. Если возникают какие-то вопросы, можно просмотреть ситуацию в записи. Мы воспользовались этой возможностью, когда узнали, что произошло возгорание в здании избирательного участка в Невельске. Благодаря видеозаписи смогли посмотреть, как действовали члены избирательной комиссии, - отметил председатель Сахалинской общественной палаты Владимир Иконников.

Жалоб, заявлений и претензий по поводу того, как проводятся выборы, ни в региональную избирательную комиссию, ни в ситуационный центр общественной палаты не поступало. В основном люди обращались за консультацией или за информацией о своем избирательном участке.

В Сахалинской области проходят досрочные выборы губернатора. В пяти муниципальных образованиях региона - Южно-Сахалинске, Невельском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Холмском городских округах - выбирают депутатов местных собраний.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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