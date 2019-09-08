Врио главы Сахалина сохраняет лидерство после обработки 62,11% протоколов

Валерий Лимаренко, занимающий пост врио главы Сахалинской области, продолжает занимать первое место на выборах губернатора. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ, после обработки 62,11% протоколов он набирает 61,68% голосов.

На втором месте с результатом 20,89% находится депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ). На третьем - депутат облдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР), который набирает 6,68%. На четвертой строчке расположился Дмитрий Зенкин ("Коммунисты России") с 4,86%, а на пятой - Дмитрий Кочергин (КПСС), с результатом 2,07%. Данные приводятся на 16.27 по московскому времени.

На территории региона в ряде муниципальных образований также выбирали депутатов местных собраний. Всего на территории области работали 453 избирательных участка. В Южно-Сахалинске из-за аварии произошло отключение электроэнергии, но данное ЧП никак не повлияло на ход голосования. Все избирательные участки перешли на резервные источники питания. На 18.00 по местному времени всего по области в голосовании приняли участие 33,49 процента избирателей. Жалоб на процедуру проведения выборов не поступало. В основном люди обращались за консультациями.