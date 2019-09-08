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08.09.2019 16:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков объяснил смысл "ручного управления"

Текст: Кира Латухина

Президент лично занимается острыми вопросами, которые касаются граждан - потому что отношение к ним для него главное, и их боль он воспринимает как свою проблему. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В понедельник Владимир Путин снова посетил иркутский Тулун, проверил ход ликвидации последствий наводнения.

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"Президент в данном случае незаменим именно в плане "ручного управления". Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Если идти по бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент", - пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Для президента в приоритете - отношение к людям. "Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание", - сказал Песков.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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