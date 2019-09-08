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08.09.2019 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавший в августе вертолет Ми-2 обнаружили в Красноярском крае

Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Военный вертолет Ми-8 сразу после взлета потерпел крушение

По данным ведомства, накануне жители Таймырского муниципального района сообщили дежурным диспетчерам о том, что они нашли обгоревший вертолет в 47 километрах юго-западнее города Дудинка. Сегодня утром на место предполагаемого падения прилетел вертолет со спасателями и следователями на борту. Они подтвердили факт крушения. Кроме того, установлено, что воздушное судно загорелось после падения.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре агентству уточнили, что на месте крушения обнаружены останки двух человек. Вертолет полностью разрушен.

Как ранее писала "РГ", на борту вертолета в момент вылета находились три человека. Как отметили следователи, перед взлетом не была проведена оценка годности воздушного судна, а также не был составлен план полета. Вертолет также не регистрировался в службах организации воздушного движения. По факту пропажи борта Уральское следственное управление на транспорте СК РФ ранее возбудило уголовное дело по ч 3 ст 268 УК РФ. О судьбе третьего пассажира на данный момент не сообщается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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