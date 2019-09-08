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Единый день голосования
08.09.2019 11:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка на выборах губернатора Ставрополья на 10:00 составила 9 процентов

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

К 10 часам утра на избирательных участках Ставропольского края явка избирателей составила 9,01%. Об этом сообщил председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Сегодня в России проходит Единый день голосования

- Идет процесс голосования, все в штатном режиме, на 10.00 по московскому времени проголосовало 9,01%. Для сравнения, на прошлых выборах губернатора пять лет назад явка к этому часу составила 4,16 процента, - заявил Демьянов.

За пост главы региона борются пять кандидатов - Владимир Владимиров ("Единая Россия"), который возглавляет регион с 2014 года, Геннадий Ефимов (ЛДПР), Николай Кряжев (КПСС), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") и Виктор Соболев (КПРФ).

Всего в Ставропольском крае - 1 887 330 избирателей. В Единый день голосования в регионе работают 36 территориальных избирательных комиссий, 1 259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан. Более 60 участков оборудованы электронными системами обработки бюллетеней - так называемыми КОИБами.

За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели. Всего их 2557 человек. Все они работают на добровольческой основе.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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