Явка на выборах губернатора Ставрополья на 10:00 составила 9 процентов

К 10 часам утра на избирательных участках Ставропольского края явка избирателей составила 9,01%. Об этом сообщил председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

- Идет процесс голосования, все в штатном режиме, на 10.00 по московскому времени проголосовало 9,01%. Для сравнения, на прошлых выборах губернатора пять лет назад явка к этому часу составила 4,16 процента, - заявил Демьянов.

За пост главы региона борются пять кандидатов - Владимир Владимиров ("Единая Россия"), который возглавляет регион с 2014 года, Геннадий Ефимов (ЛДПР), Николай Кряжев (КПСС), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") и Виктор Соболев (КПРФ).

Всего в Ставропольском крае - 1 887 330 избирателей. В Единый день голосования в регионе работают 36 территориальных избирательных комиссий, 1 259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан. Более 60 участков оборудованы электронными системами обработки бюллетеней - так называемыми КОИБами.

За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели. Всего их 2557 человек. Все они работают на добровольческой основе.