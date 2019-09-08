Явка на выборах в парламент КБР достигла почти 60 процентов

В Кабардино-Балкарии 318 тысяч человек пришли проголосовать на выборах в республиканский парламент к контрольной отметке на 18 часов - это 59,47 процента от общего числа избирателей. Такие данные размещены на официальном сайте избиркома республики.

Как сообщается, самая высокая лучшая явка зафиксирована в Терском муниципальном районе - 64,17 процента.

- За ходом голосования на избирательных участках следят 640 наблюдателей. Нарушений на этот час не зафиксировано, - отметил председатель избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев.

Всего в республике правом голоса могут воспользоваться 535 524 жителя, для них открыты 355 избирательных участков.

Напомним, сегодня в Кабардино-Балкарии выбирают 70 депутатов республиканского парламента VI созыва. Участвуют в голосовании кандидаты от шести партий: "Единой России", "Гражданской платформы", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". От них баллотируются 352 кандидата.