На Ставрополье специально к выборам создали мобильное приложение

В Ставропольском крае избирателей на участки приглашали подомовым обходом. А для удобства граждан было создано мобильное приложение с информацией о предстоящих выборах. Об этом рассказал глава избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.

- Особый упор мы сделали на средствах телекоммуникационного общения через интернет, работая именно с молодежью. Было отдельно разработано специальное мобильное приложение, связанное с информированием о выборах, с рассказом о кандидатах. Кроме того, в этот раз большое внимание в крае уделили подомовым, поквартирным обходам через наших коллег в участковых избирательных комиссиях, - отметил Демьянов во время видеоконференции в информационном центре ЦИК.

Напомним, в единый день голосования жители Ставропольского края выбирают губернатора, а также депутатов в муниципальных районах. За пост главы края борются Владимир Владимиров ("Единая Россия"), который возглавляет регион с 2014 года, Геннадий Ефимов (ЛДПР), Николай Кряжев (КПСС), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") и Виктор Соболев (КПРФ).

По данным на 15.00 явка составила 41.57%. Работают 1283 избирательных участка, а общее число избирателей составляет более 1,89 миллиона человек.