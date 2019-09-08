Появилось видео празднования в Дагестане победы Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби второй раз защищал титул чемпиона UFC и в третьем раунде удушающим приемом одолел американца Дастина Порье.

В Дагестане за боем Нурмагомедова следили не только за домашними телевизорами. Десятки тысяч людей заранее занимали места в спортбарах и на стадионах, где были установлены большие мониторы. В Махачкале самый вместительный кинотеатр "Россия" еле вместил всех желающих - более тысячи человек.

Как только прозвучал финальный гонг, люди высыпали на улицы, где начали праздновать победу своего земляка. Центральные улицы Махачкалы оказались фактически заблокированы - десятки тысяч людей на автомобилях, включив клаксоны, медленно продвигались по городу, скандируя "Хабиб!".

Серьезных правонарушений, по предварительным данным регионального МВД, в прошедшую ночь зафиксировано не было.