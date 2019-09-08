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08.09.2019 09:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Появилось видео празднования в Дагестане победы Хабиба Нурмагомедова

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби второй раз защищал титул чемпиона UFC и в третьем раунде удушающим приемом одолел американца Дастина Порье.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова

В Дагестане за боем Нурмагомедова следили не только за домашними телевизорами. Десятки тысяч людей заранее занимали места в спортбарах и на стадионах, где были установлены большие мониторы. В Махачкале самый вместительный кинотеатр "Россия" еле вместил всех желающих - более тысячи человек.

Как только прозвучал финальный гонг, люди высыпали на улицы, где начали праздновать победу своего земляка. Центральные улицы Махачкалы оказались фактически заблокированы - десятки тысяч людей на автомобилях, включив клаксоны, медленно продвигались по городу, скандируя "Хабиб!".

Серьезных правонарушений, по предварительным данным регионального МВД, в прошедшую ночь зафиксировано не было.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан РГ-Видео Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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