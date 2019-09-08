СМИ: Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье из-за заводского брака

Специалисты считают, что причиной крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье стал заводской брак. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, крыло самолета не соответствовало техническим нормам.

- Причина аварии - заводской брак на крыле. Это не ошибка пилота, - подчеркнул источник.

Таким образом из двух версий следователей - техническая неисправность и ошибка пилота - вторую могут исключить.

Как ранее сообщалось, двухместный учебный штурмовик Су-25УБ потерпел крушение 3 сентября на территории Ставропольского края. Пилоты тренировали выполнение фигур высшего пилотажа, при выполнении "мертвой петли" самолет врезался в землю и полностью разрушился. Оба пилота остались в кабине и не успели катапультироваться. Сейчас специальная комиссия Миноброны выясняет все обстоятельства инцидента.