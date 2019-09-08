Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге

По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.

При обработке 916 бюллетеней, за Беглова проголосовали 743 человека, 83 избирателя отдали свои голоса за Михаила Амосова (9,43 процента). За Надежду Тихонову проголосовали 50 избирателей, это 5,68 процента от общего числа проголосовавших.

На 18.00 явка, по данным горизбиркома Северной столицы, составила 23.69 процентов от общего числа избирателей. В Петербурге выборы высшего должностного лица проводились на 1944 участках. Еще 62 участка работали в Ленинградской и 15 в Псковской областях.