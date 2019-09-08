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08.09.2019 22:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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При обработке 916 бюллетеней, за Беглова проголосовали 743 человека, 83 избирателя отдали свои голоса за Михаила Амосова (9,43 процента). За Надежду Тихонову проголосовали 50 избирателей, это 5,68 процента от общего числа проголосовавших.

На 18.00 явка, по данным горизбиркома Северной столицы, составила 23.69 процентов от общего числа избирателей. В Петербурге выборы высшего должностного лица проводились на 1944 участках. Еще 62 участка работали в Ленинградской и 15 в Псковской областях.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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