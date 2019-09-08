В понедельник вечером на стадионе "Калининград" в одноименном городе сборная России по футболу проведет очередной матч отборочного турнира Евро-2020. Соперником команды Станислава Черчесова станет Казахстан.

В Калининград наша команда прилетела прямиком из Глазго, где была добыта важнейшая с турнирной точки зрения победа над прямыми конкурентами шотландцами - 2:1. Результат игры на "Хэмпден Парке", понятно, более чем устроил и сборную России, и ее болельщиков. Так что дома довольных футболистов ждал восторженный прием. И в аэропорту, и в гостинице команду караулили десятки желающих получить автографы и фото на память. И даже дождливая погода, стоящая сейчас в Калининграде, настроения никому не портила. Тем более что Глазго тоже встретил наших футболистов хмурым небом и осадками, а в итоге получилось нанести Шотландии первое за четыре года поражение на ее поле.

- Я не знал, что они в первый раз проиграли. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создали много моментов, дважды забили. Были и минусы: в первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались. Рад, что выиграли, но у нас скоро еще один матч, так что победа над Шотландией - уже история, - так, достаточно спокойно, прокомментировал победу в Глазго главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Позже он описал эмоции от успеха так: "Пять минут порадовались, и уже спокойно готовимся к следующей игре. Надо думать, как сделать свою работу и набрать максимальное количество очков".

На данный момент сборная провела ровно половину матчей отборочного турнира - пять. В четырех дело закончилось победой, а стартовую неудачу против лидера мирового рейтинга Бельгии можно назвать скорее плановой - все-таки эта команда в нашей группе выделяется особо, и мало кто сомневается, что именно она финиширует первой. Россия теперь укрепилась с 12-ю очками на второй позиции, также дающей прямую путевку на Евро-2020. Отрыв от конкурентов приличный, и теперь задача команды Черчесова - эту позицию сохранить.

- Еще 15 очков разыгрываются, вот они все и решат. В том числе ответный матч с Шотландией. К ней надо готовиться, и это не простые слова. Радоваться мы будем, когда выйдем на Евро, - строго сказал Черчесов по поводу турнирного положения сборной и ее перспектив. Дав тем самым понять, что никакой расслабленности в понедельник против менее статусного Казахстана он не допустит.

Этот тезис подтвердил и капитан команды Артем Дзюба, который в Глазго забил свой 21-й мяч за сборную, сравнявшись таким образом с Романом Павлюченко.

- Тренерский штаб расслабиться точно не позволит. Эта победа обесценится, если мы потеряем очки с Казахстаном. Наша сила - единый коллектив. Мы бьемся за каждый сантиметр. Бегаем больше, сражаемся. За счет этого и побеждаем. Если будем ходить и думать, что сейчас обыграем кого-то на классе, - без шансов, - сказал Дзюба.

Если перед игрой с Шотландией эксперты говорили о примерно равных шансах команд, то в понедельник россияне будут явными фаворитами. При этом именно сборная Казахстана формально является главным преследователем россиян - после пяти туров у нее семь очков, тогда как у шотландцев осталось шесть. Так что расслабляться действительно нет причин. И главная задача команды сейчас - как следует отдохнуть и настроиться.

- У нас есть два дня, успеем восстановиться. Думаю, все будет хорошо. Играем дома, при своих болельщиках. Это другие эмоции. Все должно быть нормально, - так рассуждал после игры с шотландцами защитник Георгий Джикия.

Атмосфера на стадионе "Калининград" действительно должна быть ободряющая. Для сборной России это будет уже второй матч на этой арене. Год назад на берегах Балтики команда Черчесова принимала шведов в рамках Лиги наций. Тогда дело закончилось нулевой ничьей при аншлаге. Сейчас, разумеется, трибуны тоже заполнятся, а публика ждет иного результата. Тем более что первая встреча с этим соперником, состоявшаяся весной в Нур-Султане, закончилась разгромом хозяев 4:0.

На вопрос "РГ", что изменилось при подготовке к нынешнему матчу против Казахстана по сравнению с той выездной игрой, Станислав Черчесов ответил следующее: "Абсолютно ничего не меняется. Есть турнирная стратегия, есть игра, к которой надо правильно подойти со всех точек зрения. Нужно готовиться и настраиваться на матч отборочного цикла чемпионата Европы - не больше и не меньше".

Вратарь Маринато Гилерме, присутствовавший вчера на предматчевой пресс-конференции от лица футболистов, на этот вопрос ответил так: "Для нас это будет такой же важный матч, как и тогда, в Казахстане. Соперник для меня неудобный. Мы играем дома, и поэтому должны взять очки".

Важный момент - физическая форма игроков. В Глазго команда бежала очень прилично. Но, по словам Станислава Черчесова, до самой себя образца домашнего чемпионата мира она точно не дотягивает. Об этом говорит и статистика, которую тренерский штаб получил после игры с шотландцами.

- Цифры сопоставимы с весенними матчами против Бельгии и Казахстана, но несопоставимы с тем, что мы показывали на чемпионате мира. Потому что тогда была месячная подготовка, - сказал Черчесов. - Задача у нас совершенно простая. Есть второй матч, мы больше времени вместе и постараемся сделать максимум, чтобы команда была свежая и бегущая.

В Глазго ворота сборной России защищал Маринато Гилерме. И гол, пропущенный нашей командой в дебюте, можно отчасти списать именно на него - голкипер "Локо" отбил мяч перед собой, и соперник был первым на отскоке. Сейчас Гилерме признался - в соцсетях он наряду с поздравлениями получил и порцию критики. "Ваше мнение и конструктивную критику я, конечно, буду принимать хорошо. Но когда я чувствую, что она неконструктивная, то мне все равно", - заметил Маринато.

Закрыть тему решил сам Черчесов. Благо он вратарей понимает прекрасно, так как, по его же словам, "сам случайно этим делом занимался всю жизнь".

- Мне абсолютно все равно, что случается на поле на первой минуте или на второй. Пропустил, ошибка - не ошибка. Самое главное - что бывает после того, как это случилось. После того я не видел в нашем вратаре или в игроках какой-то растерянности. Все шло своим чередом, - сказал Черчесов.

Нетрудно предположить, что в игре с Казахстаном тактика сборной России будет иной, чем в Шотландии. Если в Глазго нужно было действовать с оглядкой на свои ворота - стартовый штурм шотландцев явно ожидался, - то в Калининграде, наоборот, придется взламывать оборону соперника. Вполне возможно, стартовый состав сборной России будет чуть иным. Хотя Станислав Черчесов на вопрос "РГ" по этому поводу ответил витиевато.

- Мы посмотрели на состояние игроков во время тренировки. Утром врачи сказали, у кого что побаливает и какие нюансы. У нас еще есть время все это обсудить. На утренней разминке оценим, кто в каком будет состоянии и кто может на эту игру быть максимально готовым, - отметил Черчесов. - Понятно, что Казахстан играет чуть по-другому, чем шотландцы. Во всяком случае, я увидел готовность каждого к игре.