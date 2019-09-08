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08.09.2019 17:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Эксперты: Слухи о нарушениях на выборах в Петербурге - это фейки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следящие за ходом выборов в Петербурге эксперты сообщили, что большая часть поступающих через соцсети сведений о нарушениях не подтверждается и является фейками.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на профессора департамента политической науки НИУ ВШЭ, члена Совета по правам человека Леонида Полякова, вбросы недостоверной информации - это частое явление при конкурентных выборах. Эксперт рассказал о том, как формируются недостоверные данные, в частности, данные, которые поступают в интернет-среду, никак предварительно не проверяются, соответственно, часть сведений там изначально ошибочные. Также там остаются сведения об ошибках, которые действительно выявлялись, но были оперативно устранены. Но этих данных там не фигурирует, из-за этого у читателей может сложиться ошибочная картина о ходе событий.

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "РГ" также подчеркнул, что сообщение о нарушении и выявленное нарушение - это разные понятия.

- Например, есть чисто технические моменты, когда люди, недавно переехавшие на другой адрес, не находят себя в списках избирателей. Такие вещи быстро устраняются и все понимают, что это исключительно технический момент. Есть сознательные сообщения, фейки, которые несут цель получить хайп здесь и сейчас, есть и некоторые граждане, стремящиеся своими действиями вызвать ощущение, что выборы нелегитимны, - говорит Солонников.

- Фейки и единичные провокации есть, - отмечает заместитель начальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский, - но все это носит единичный характер, крупных нарушений мы не зафиксировали.

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии к 15.00 явка в Петербурге составила 16,26 процента. В 12.00 этот показатель составлял 6,61 процент избирателей.

Дмитрий Солонников говорит, что для Петербурга - это обычная динамика. По словам эксперта, утром многие возвращались с дач и в ближайшие часы активность избирателей будет только повышаться.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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