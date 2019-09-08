Станислав Черчесов: Победе над шотландцами порадовались пять минут

Сборная России по футболу провела сегодня тренировку на стадионе "Калининград", где завтра вечером сыграет против Казахстана в рамках отбора к Евро-2020. После тренировки на вопросы журналистов ответил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Что изменилось в подготовке к этой игре с Казахстаном по сравнению с весенним матчем на выезде в Нур-Султане?

Станислав Черчесов: Абсолютно ничего не меняется. Есть турнирная стратегия, есть игра, к которой надо правильно подойти со всех точек зрения. Нужно готовиться и настраиваться на матч отборочного цикла чемпионата Европы - ни больше и ни меньше

Получили ли статистику по матчу с Шотландией, в котором сборная показала хорошую физическую готовность? Каковы цифры и как эту форму сохранить?

Станислав Черчесов: Цифры сопоставимы с весенними матчами против Бельгии и Казахстана, но несопоставимы с тем, что мы показывали на чемпионате мира. Потому что тогда была месячная подготовка. Задача у нас совершенно простая. Есть второй матч, мы больше времени вместе и постараемся сделать максимум, чтобы команда была свежая и бегущая.

Как команда отреагировала на победу в Глазго?

Станислав Черчесов: Пять минут порадовались, и уже спокойно готовимся к следующей игре. Надо думать, как сделать свою работу и набрать максимальное количество очков.

Нет опасности недооценки соперника?

Станислав Черчесов: Честно говоря, мы об этом в команде даже никогда не задумываемся. У нас есть турнирная борьба, которую никто не отменяет. Есть работа, есть гимн, есть флаг, под которым мы стоим. Поэтому надо максимально сконцентрироваться. Это отборочный матч. Каждый такой матч, дай бог, дает нам очки и шанс быть там, где мы хотим.

Что скажете о сборной Казахстана, кто представляет наибольшую опасность?

Станислав Черчесов: Не хотел бы выделять никого. Казахстан отличается тем, что это собранная команда, всегда настроенная на игру. У них практически в каждом матче бывают перестановки, поэтому не хотелось бы останавливаться на каждом игроке. Понятно, что мы их знаем, изучаем. Но мы играем против Казахстана, а не против отдельных футболистов.

Вправе ли мы ожидать серьезных изменений в стартовом составе по сравнению с матчем в Глазго?

Станислав Черчесов: Мы посмотрели на состояние игроков во время тренировки. Утром врачи сказали, у кого что побаливает и какие нюансы. Ионов чуть меньше тренировался, потому что у него икроножная мышца побаливает. Есть нюансы, которые надо всегда учитывать. У нас еще время все это обсудить. На утренней разминке оценим, кто в каком будет состоянии и кто может на эту игру быть максимально готовым. Понятно, что Казахстан играет чуть по-другому, чем шотландцы. Во всяком случае, я увидел готовность каждого к игре.

От игроков на пресс-конференции ответ держал вратарь Маринато Гилерме. Он признался, что после игры с шотландцами получил порцию критики за пропущенный мяч. Тут слово взял Черчесов, закрывший тему.

"Мне абсолютно все равно, что случается на поле на первой минуте, или на второй. Пропустил, ошибка - не ошибка. Самое главное, что бывает после того, как это случилось. После того я не видел в нашем вратаре или в игроках какой-то растерянности. Все шло своим чередом. Потому что многие теряются, а Гиля сыграл свой матч на топ-уровне, и для меня это важнее", - сказал главный тренер российской сборной.