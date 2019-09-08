Свыше 70 тысяч человек проголосовали в Петербурге на выборах губернатора

В Петербурге к 10.00 успели проголосовать на выборах губернатора 70 тысяч 274 человека, об этом сообщает Управление организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Таким образом, за первые два часа работы избирательных участках проголосовали 1,86 процента от всех граждан, включенных в списки.

Напомним, в Единый день голосования в Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов.

В Петербурге открыто 1944 избирательных участка. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на 1797 из них организовано видеонаблюдение, трансляция ведется с 3654 камер. Также за ходом голосования следят более четырех тысяч наблюдателей.