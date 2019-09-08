В Крыму оценили протест МИД Украины против выборов на полуострове

Высказывания представителей Киева не могут никак повлиять на проведение выборов в Крыму. Такое мнение высказали политики полуострова в ответ на заявление МИД Украины о якобы нелегитимности региональных выборов на полуострове.

- Нас мало волнует признание легитимности выборов Украиной и странами, которые поддерживают ее в санкционных действиях против Крыма. Важно только то, что крымчане сами признают эти выборы, идут на участки и голосуют, - цитирует сенатора от Крыма Сергея Цекова РИА Новости.

По мнению Цекова, позиция Украины по выборам ни на что не влияет. Однако ей придется рано или поздно выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией, иначе об экономическом развитии можно будет забыть.

- Правильнее для них было бы как минимум промолчать. Это было бы лучше для Украины, - считает Цеков.

По словам председателя избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, протест киевского МИДа не окажет никакого влияния на проведение голосования.

- Выборы в Республике Крым, как и во всей Российской Федерации, проходят в единый день голосования, и какие-либо комментарии различных ведомств других государств принципиально не имеют никакого значения для проведения выборов, - цитирует Малышева ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что высказывания украинских политиков о нелегитимности выборов на полуострове были предсказуемы и им не стоит уделять внимание.

- Мы идем своим путем, Крым развивается. Все, кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что российский Крым движется вперед и не стоит на месте. Сегодня мы голосуем за продолжение модернизации нашего региона, которая началась после победы Крымской весны и воссоединения с Россией, - сказал Сергей Аксенов.

В Республике Крым и Севастополе сегодня проходят выборы в региональные парламенты второго созыва - Госсовет РК и Заксобрание Севастополя.

По данным избиркомов двух субъектов, к 15 часам явка избирателей в Республике Крым составила 23,3 процента, а в Севастополе - 20,6 процента.