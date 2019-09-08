На острове Малый Жемчужный полностью исчез каспийский тюлень

Экспедиция Астраханского отделения Русского географического общества и Института океанологии РАН установила, что в северной части Каспийского моря исчез каспийский тюлень. Единственное в регионе морское млекопитающее более не встречается в месте постоянного обитания - на острове Малый Жемчужный.

Как сообщает РГО, ученые на гидрографическом судне Каспийской флотилии "Василий Писаченко" обследовали акваторию вокруг островов Чистая Банка, Малый Жемчужный и Кулалинская Банка.

"Во время исследований территорий отметили практически полное отсутствие на острове Малый Жемчужный растительности и тростника, а также постоянного обитателя этого острова - каспийского тюленя", - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые обнаружили, что в водах Северного Каспия наблюдается нашествие гребневика Mnemiopsis leidyi, который питается зоопланктоном, икринками, личинками рыб и моллюсков. Численность вредной медузы достигла таких размеров, что "практически полностью исключает присутствие в воде других организмов".

Именно с жизнедеятельностью гребневика специалисты связывают массовую гибель каспийской кильки летом 2001 года. Тогда погибло порядка 200 тысяч тонн кильки или 40 процентов популяции данного вида рыбы.

Справка "РГ"

Каспийский тюлень (Phocidae) считается самым маленьким тюленем в мире. Длина тела 120-148 сантиметров, вес 80-90 килограмм. Держится группами, поздней осенью мигрирует в северную часть моря, где образует скопления на льдах, приносит потомство и линяет. Ныряет на 80 метров, живет до 50 лет. В 2017 году на базе государственного природного заповедника "Дагестанский" планировалось создать единственный в стране Центр реабилитации и изучения каспийского тюленя. В зону биосферного резервата также вошел остров Тюлений, который в ближайшей перспективе может стать биосферным полигоном для изучения и охраны каспийского тюленя и многих видов птиц.