Стал известен состав двух четвертьфинальных пар ЧМ-2019 по баскетболу

По итогам очередного игрового дня чемпионата мира по баскетболу в Китае определился состав двух четвертьфинальных пар.

Сборная Аргентины, обыграв Польшу со счетом 91:65, заняла первое место в группе "I", в которой выступала Россия, и в 1/4 финала встретится со второй командой из квартета "J". Ею стала Сербия, уступившая Испании - 69:81.

Поляки, впервые в своей истории пробившиеся в четвертьфинал ЧМ-2019, сразятся с испанцами.

Матч Аргентина - Сербия пройдет 10 сентября в Дуньхуане, а встреча Испания - Польша состоится того же числа в Шанхае.

Состав двух других пар станет известен завтра. Напомним, из группы "L" в плей-офф уже пробились Франция и Австралия, а вот две лучших команды от квартета "K" по-прежнему неизвестны. Они выявятся по итогам матчей США - Бразилия и Греция - Чехия.