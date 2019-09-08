Новости

Спикер Донского парламента прокомментировал ход выборов в регионе 18:14
Избирательные участки на Урале закрылись 18:10
В Совфеде обсудят попытки вмешательства в сентябрьские выборы 17:54
Стал известен состав двух четвертьфинальных пар ЧМ-2019 по баскетболу 17:50
Матвиенко: Необходимо противостоять попыткам переписать историю 17:46
Матвиенко напомнила Зеленскому о Минских соглашениях 17:43
Новый глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики 17:32
Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья 17:26
В Общественной палате заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы 17:20
Эксперты: Слухи о нарушениях на выборах в Петербурге - это фейки 17:14
В Крыму оценили протест МИД Украины против выборов на полуострове 17:14
74% зарегистрированных проголосовали на дистанционных выборах в Чертаново 17:13
Москвич, назвавший себя гражданином СССР, устроил скандал на участке 17:04
Врио главы Сахалина сохраняет лидерство после обработки 62,11% протоколов 17:03
Европу восхитила организация выборов в Мосгордуму 16:54
Георгий Гахария официально стал премьер-министром Грузии 16:47
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму 16:45
Гидрометцентр: На юге России ожидаются дожди и смерчи на море 16:42
Названа явка на выборах в московских СИЗО 16:40
На Вологодчине возбудили дело против матери пропавшей двухлетней девочки 16:29
В Мурманской области проголосовали более 24 процентов избирателей 16:28
Под Волгоградом три человека погибли в лобовом ДТП 16:24
Горбунов: Явка на выборы в Мосгордуму достигла 12,35 процента 16:22
Явка на электронных выборах в Москве превысила 70 процентов 16:20
За выборами в Курской области следят более 3 тысяч наблюдателей 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 17:50
Рубрика: Спорт

Стал известен состав двух четвертьфинальных пар ЧМ-2019 по баскетболу

Текст: Илья Соболев (Фошань)

По итогам очередного игрового дня чемпионата мира по баскетболу в Китае определился состав двух четвертьфинальных пар.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Сергей Базаревич: ЧМ-2019 получился каким-то недоделанным

Сборная Аргентины, обыграв Польшу со счетом 91:65, заняла первое место в группе "I", в которой выступала Россия, и в 1/4 финала встретится со второй командой из квартета "J". Ею стала Сербия, уступившая Испании - 69:81.

Поляки, впервые в своей истории пробившиеся в четвертьфинал ЧМ-2019, сразятся с испанцами.

Матч Аргентина - Сербия пройдет 10 сентября в Дуньхуане, а встреча Испания - Польша состоится того же числа в Шанхае.

Состав двух других пар станет известен завтра. Напомним, из группы "L" в плей-офф уже пробились Франция и Австралия, а вот две лучших команды от квартета "K" по-прежнему неизвестны. Они выявятся по итогам матчей США - Бразилия и Греция - Чехия.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
В Ингушетии избрали главу республики
Варшаву призвали к диалогу с Москвой