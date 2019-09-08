Новости

В России начался единый день голосования 03:05
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open 01:27
ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа 01:24
Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова 01:04
Девочка из России утонула в бассейне на Кипре 00:39
Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными 07.09.2019
Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль 07.09.2019
На ВДНХ дали фейерверк по случаю Дня Москвы 07.09.2019
Путин и Назарбаев пообедали в Кремле 07.09.2019
Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 07.09.2019
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 07.09.2019
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 07.09.2019
В Омске произошло массовое отключение электричества 07.09.2019
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе 07.09.2019
СМИ: Глава Пентагона принялся учить Россию американским правилам 07.09.2019
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования 07.09.2019
Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона 07.09.2019
Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби 07.09.2019
Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом" 07.09.2019
УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели 07.09.2019
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии 07.09.2019
Стало известно, сколько человек посетили парки в День города 07.09.2019
Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных 07.09.2019
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 07.09.2019
Москалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 07.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 01:04
Рубрика: Спорт

Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова

Текст: Максим Домчев

Глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперников чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова станет Тони Фергюсон. Также по итогам турнира в Абу-Даби он выплатил россиянину премию в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Фото: AP Photo/John Locher
Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде

После завершения титульного поединка в легком весе, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Дастина Порье в третьем раунде, глава UFC Дана Уайт назвал имя следующего соперника чемпиона.

"Тони Фергюсон - следующий соперник для Хабиба. Конечно, если Тони согласится. Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Если Фергюсон согласится, то это следующий бой для Нурмагомедова", - приводит слова Уайта Sport24.

По итогам турнира UFC 242 Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера. Помимо гонорара, который составил около 6 миллионов долларов и дополнительного заработка от спонсоров и прав на трансляцию, россиянин получит от организации бонус в размере 50 тысяч долларов.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России