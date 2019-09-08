Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперников чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова станет Тони Фергюсон. Также по итогам турнира в Абу-Даби он выплатил россиянину премию в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

После завершения титульного поединка в легком весе, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Дастина Порье в третьем раунде, глава UFC Дана Уайт назвал имя следующего соперника чемпиона.

"Тони Фергюсон - следующий соперник для Хабиба. Конечно, если Тони согласится. Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Если Фергюсон согласится, то это следующий бой для Нурмагомедова", - приводит слова Уайта Sport24.

По итогам турнира UFC 242 Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера. Помимо гонорара, который составил около 6 миллионов долларов и дополнительного заработка от спонсоров и прав на трансляцию, россиянин получит от организации бонус в размере 50 тысяч долларов.