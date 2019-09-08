Старый "китаец" и новый "русский". Lada Xray Cross против Chery Tiggo 5

Затраты на гарантийное ТО нового автомобиля в рамках пробега 30 000 километров (примерно столько в среднем проезжает большинство автолюбителей за год - полтора) для бюджетных авто составляет более 30 000 рублей (ТО 1,2,3). И этой суммы вполне достаточно для самостоятельного ремонта автомобиля с пробегом.

Кроме того, прежний владелец уже устранил все детские болячки, возможно сделал антикоррозийную обработку, шумоизоляцию и поменял по гарантии все то, что можно было поменять. Вот и получается, что по логике любителей авто с пробегом, покупка такой машины гораздо выгоднее экономически.

Сравнение Lada и Chery имеет еще одно объяснение. Обе марки можно отнести к бюджетному сегменту, к обоим у части россиян отношение предвзятое, обе машины уже успели завоевать симпатии другой части аудитории, которая не ставит в один ряд современный модельный ряд Chery и канувшую в лету модель Arrizo, старинную "Ниву" и новые модели Lada. Качество, если отбросить эмоции и воспоминания, на порядок лучше у тех и других.

За сумму, которую просит АвтоВАЗ за Xray в кроссовой версии, на вторичном рынке можно подобрать массу автомобилей в различных комплектациях. Мы остановили свое внимание на Chery Tiggo 5, возраст которого не старше двух лет.

Дизайн экстерьера

Оба автомобиля выглядят очень достойно. Дизайн соответствует духу времени, но у китайского кроссовера он более в тренде, если так можно сказать. В облике Tiggo местами прослеживаются решения известных корейских и японских марок.

При скрытых шильдиках и рассмотрении в профиль часть собеседников принимала его за Volkswagen, Subaru, Mitsubishi и Opel. А поиск яндексовской Алисы по фотографии и вовсе выдавал Haval, Mercedes, Kia и Honda. Xray же имеет облик абсолютно узнаваемый, но не всеми понятый. Даже по прошествии нескольких лет присутствия на рынке с выштамповками свыклись не все.

На мой взгляд Xray сильно проигрывает китайскому конкуренту сзади. Раздвоенные патрубки выхлопной системы и общая массивность - это то, что придает визуальной значимости. А вот рейлинги и плавник на крыше Xray чуточку отвоевывают очки у оппонента.

Chery Tiggo 5 в цифрах (мм, литры, кг, секунды):

Длина: 4506

Колесная: база 2610

Ширина: 1841

Высота: 1740

Клиренс: 190

Размер колес: R17

Размер багажника: 370/1000

Масса автомобиля: 1537

Объем бака: 55

Разгон до 100 км/час: 12,8 с.

Lada Xray Cross в цифрах (мм, литры, кг, секунды):

Длина: 4171

Колесная база: 2592

Ширина: 1503

Высота: 1645

Клиренс: 215

Размер багажника: 361/1207

Масса автомобиля: 1295

Объем бака: 50

Разгон до 100 км/час: 10,9 с.

Интерьер

Для более открытой к экспериментам молодежной аудитории, а именно таким видит бренд Lada владельца Xray, дизайн придется по вкусу (не исключено). Оранжевые элементы из пластика и кожзама были бы совсем хороши, если бы не компромиссное качество. Такая экокожа, а особенно без должного ухода, не служит долго.

Чего не скажешь про кожаный салон Tiggo. Пока версталась статья, мы осмотрели несколько подержанных автомобилей, среди которых были машины возрастом старше 5 лет. И что удивительно, в каждой из них кожа была цела, подушки сидений не деформированы, в идеальном состоянии сохранилась и красная прострочка.

Выигрывает Tiggo у Xray простором обоих рядов, наличием мест хранения, подстаканниками в подлокотнике второго ряда. К плюсам можно отнести правильную высоту остекления. В Xray она все же высоковата.

Во всем остальном китаец уступает россиянину. Магнитола (если не говорить о чуть более достойном звуке) более функциональна, задний ряд имеет необходимые разъемы, на жесткой полке багажника, против шторки в Tiggo, можно разместить легкую поклажу.

Приборка и общее восприятие элементов управления почти идентичны. Только Xray на мой взгляд излишне вычурный, а Tiggo снова более в тренде.

Функциональность же, мы говорим о показаниях приборов, бортового компьютера, отображении работы круиз-контроля, синхронизации со смартфонами, удобстве мульти-руля (все это есть в двух авто) гораздо лучше реализовано в Xray. Если не брать во внимание правильную толщину и кожаную оплетку руля в Tiggo. Стеклоподъемники, обогрев стекол и зеркал - на равных. Побеждает Xray по управлению электронными помощниками (шайбой можно переключать различные режимы) и наличию навигации в топовом исполнении.

Кстати, по уровню шума новая Lada чуть более дружелюбна, чем подержанный Chery. Речь о шуме извне, а не о скрипах пластика, который присутствует у обоих испытуемых. Мотор шумнее у российского кроссовера. Сравнение интерьера и комфорта закончим тем, что в "китайце" до 2015 года отсутствовал обогрев сидений. В более поздних версиях он есть.

Нельзя не отметить один из вопросов безопасности, а именно обзорность с места водителя. Малые боковые зеркала кросса - наследие Renault, вкупе с самим блоком зеркала и передней стойкой напрочь могут скрыть дорожные элементы и участников движения. Добавим сюда маленькое салонное зеркало, в котором задние стойки занимают треть пространства. В этом вопросе Xray проигрывает вчистую.

Мотор, трансмиссия, клиренс, багажник

Силовые агрегаты в тестируемых машинах близки по параметрам. Двухлитровый атмосферник 136 л.с. с пятиступенчатой механикой у Tiggo. И мотор мощностью 122 л.с и объемом 1,8 литра+5МКПП у Xray.

Расход топлива, заявленный производителями, абсолютно не соответствует полученным в ходе теста данным. Но цифры почти одинаковы - около десять литров на сотню в смешанном цикле у Xray, 10,7 литра у Tiggo. По трассе оба автомобиля расходуют порядка 8 литров, Xray чуть экономичней.

По ощущениям динамика и тяговитость лучше у Chery, как и более острый руль. А вопросы проходимости решает клиренс, поскольку обе машины лишены блокировок, полного привода, а по геометрии особой разницы нет. По этой причине никакого внедорожного теста мы не проводили. Подвеска ведет себя более комфортней на "китайце".

Самым большим недостатком Chery Tiggo 5, пожалуй, является разнящееся качество окраски на различных машинах. При подготовке публикации нам встречались авто возраста 5-6 лет с почти безупречным состоянием ЛКП, но были и такие, где точками коррозии - последствия сколов, были усыпаны капот, часть крыши и двери.

О стоимости

Сейчас Lada Xray Cross продается в нескольких комплектациях от 759 900 до 921 900 рублей - такой автомобиль был на нашем тесте.

Годовалый Chery Tiggo 5 можно купить за 875 000 рублей. Но если поискать, то у дилеров найдется новый автомобиль 2018 года выпуска по цене чуть выше 1 миллиона. Большинство же автомобилей возраста двух лет продают не дороже 650 000 рублей.

Вопреки расхожему мнению о дороговизне обслуживания китайских машин (будто другие марки обслуживаются бесплатно) скажу следующее: на рынке очень много запчастей разных производителей, которые по качеству не уступают оригиналам. Да, они тоже китайские. Только цена может отличаться в два и более раз. Слабой точкой являются разве что кузовные детали. Их качество отстает от заводского и доставляют их в течение не одной недели.