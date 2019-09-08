Минтранс предлагает передать процедуру технического осмотра автомобилей официальным дилерам. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

"Мы помним, когда принималось решение о том, чтобы модифицировать техосмотр, отдать его тем или иным частным предприятиям. Сейчас мы критикуем то, что получилось", - отметил Дитрих (цитата по ТАСС). Несколько лет назад техосмотр автомобилей передали от Госавтоинспекции частным компаниям, аккредитованным Российским союзом автостраховщиков. По правилам, полис ОСАГО владелец транспортного средства не получит без прохождения планового техосмотра. На практике, по экспертным оценкам, 80 процентов автомобилистов просто покупают так называемую диагностическую карту вместе с полисом у страховщиков. Например, средняя цена по Москве - 1,5 тысячи рублей. При этом никто никаким осмотром машины не занимается.

Понятно, что любой адекватный человек при этом все-таки заботится о техническом состоянии своего автомобиля. Вряд ли кто-то в трезвом уме и здравой памяти станет ездить на своем авто без тормозных колодок. Тем более что в ПДД указано: ответственность за техническое состояние автомобиля лежит в первую очередь на владельце.

Со следующего года процедура техосмотра ужесточается. Во-первых, с июня вводится обязательная фотофиксация процесса технического осмотра. Во-вторых, ужесточается ответственность за фиктивные данные о техосмотре. Так, за отсутствие у машины диагностической карты будут штрафовать на 2 тысячи рублей. Штраф будет введен также за передачу ложных данных о техосмотре в автоматизированную систему. Однако автоэксперты считают, что меры эти не помогут, техосмотр как был фиктивным, так и останется. Не будут же по каждой машине проводить экспертизу, чтобы выяснить, реальная картинка в диагностической карте или искусный фотомонтаж.

Поможет ли передача техосмотра дилерам превратить процедуру из виртуальной в реальную? "Нет, это ничего не даст, - считает первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков. - Я предлагаю вообще отменить техосмотр для физических лиц с одновременным ужесточением ответственности за техническое состояние автомобилей. То есть если машина из-за своей неисправности спровоцировала ДТП, то ее владелец должен понести серьезное наказание, вплоть до уголовного, если в аварии оказались раненые и погибшие. При этом для транспортных компаний и перевозчиков техосмотр должен быть обязательным".

Странно заставлять дедушку на "шестерке" ездить к дилерам на техосмотр

Если же все-таки рассматривать варианты передачи процедуры, то, по мнению депутата, у страховщиков ее надо срочно забирать и, например, пойти по пути Белоруссии. "Там техосмотром занимаются транспортные предприятия. Вполне логично, ведь у них есть профессиональное оборудование для этого", - добавляет Лысаков. Он считает, что если отдать техосмотр только дилерам, то это станет ограничением конкуренции на рынке. Ведь дилеров у нас не так уж и много". А что, на станции техобслуживания не смогут проверить тормоза и корректность световых приборов?" - замечает депутат.

А вот известный автоэксперт Игорь Моржаретто, наоборот, считает, что передача техосмотра дилерам поможет сделать услугу более реальной. "Для автовладельцев это более удобный и понятный вариант", - считает эксперт. И в то же время добавляет, что для создания конкурентного рынка нужно сохранить параллельно и систему выдачи диагностических карт аккредитованными Российским союзом автостраховщиков компаниями.

80 процентов автомобилистов сегодня просто покупают техосмотр

Моржаретто не согласен с критикой, что все эти компании липовые. Многие честно работают, закупив дорогостоящее диагностическое оборудование. "И теперь всем им скажут: спасибо, до свидания? Совсем не по-человечески. Нужно лишь систему немного подправить, чтобы Союз автостраховщиков мог не только их аккредитовывать, но и контролировать их деятельность. А сейчас он не имеет надзорных функций", - добавляет эксперт. К тому же у дилеров всегда цены на услуги высокие. "Как-то странно будет заставлять дедушку на "шестерке", который никогда не покупал новое авто в дилерском салоне, ежегодно туда ездить на техосмотр", - добавляет эксперт.