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08.09.2019 03:33
Рубрика: В мире

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, уточнив, что тайные встречи должны были состояться в Кэмп-Дэвиде восьмого сентября. Однако, узнав о теракте, ответственность за который взяли на себя талибы, Трамп "немедленно отменил встречу и отменил мирные переговоры".

Фото: REUTERS
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Президент США отметил, что если талибы не могут договориться о прекращении огня на время этих важных переговоров, "то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении".

Ранее Соединенные Штаты и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса движения в Дохе Мулла Барадар, пишет РИА Новости. В Катаре было проведено девять раундов переговоров. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из Афганистана в обмен на гарантии неиспользования территории этой страны для нападения на США или другие страны. Афганское правительство в переговорах не участвует, хотя Вашингтон настаивает, что афганские власти быть задействованы в окончательном урегулировании.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова выступить в качестве гаранта мирного соглашения между США и талибами.

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