Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, уточнив, что тайные встречи должны были состояться в Кэмп-Дэвиде восьмого сентября. Однако, узнав о теракте, ответственность за который взяли на себя талибы, Трамп "немедленно отменил встречу и отменил мирные переговоры".
Президент США отметил, что если талибы не могут договориться о прекращении огня на время этих важных переговоров, "то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении".
Ранее Соединенные Штаты и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса движения в Дохе Мулла Барадар, пишет РИА Новости. В Катаре было проведено девять раундов переговоров. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из Афганистана в обмен на гарантии неиспользования территории этой страны для нападения на США или другие страны. Афганское правительство в переговорах не участвует, хотя Вашингтон настаивает, что афганские власти быть задействованы в окончательном урегулировании.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова выступить в качестве гаранта мирного соглашения между США и талибами.
....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.