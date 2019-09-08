UFC: Реванш между Хабибом и Макгрегором пока невозможен

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможность проведения второго поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Сразу после победы россиянина над Дастином Порье этой ночью в Абу-Даби, Макгрегор выразил желание провести бой с Хабибом. "Назначьте мой реванш в Москве", - написал ирландец на своей странице в Twitter.

Что забавно, Конор получил преимущественно насмешливые комментарии к этому посту. Болельщики не верят, что он сможет что-то противопоставить Нурмагомедову. Также ему припомнили инцидент в одном из ирландских пабов, когда он ударил пожилого человека за отказ от виски, которое выпускается под брендом Макгрегора.

"Макгрегор - Хабиб на реванше? Даже не знаю. Конор всегда хочет этот поединок. Но пока ему просто нет места", - приводит ТАСС слова Уайта.