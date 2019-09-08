В ЦИК заявили о попытках повлиять на российские выборы извне

Поток сообщений о несуществующих нарушениях на выборах в России и отношение иностранных СМИ к требованиям российского закона говорят о том, что за рубежом есть желающие повлиять на волеизъявление россиян как на нынешних выборах, так и на предстоящих, заявил журналистам заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что компания Google "наплевала" на обращение Роскомнадзора касательно недопустимости публикации политической рекламы в "день тишины" 7 сентября и в Единый день голосования 8 сентября. По его мнению, это ничто иное как попытка вмешательства во внутренние дела России.

"Что касается Google. Я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда это влияет, я уверен, что это надо рассматривать как вмешательство во внутренние дела", - сказал журналистам Николай Булаев.

Он напомнил, что "в какой-то стране" Россию обвиняли в попытках вмешательства в выборы. "То, что желание вмешаться в наши дела сейчас оттачивается, какие-то инструменты и механизмы продолжают совершенствоваться в преддверии 2021 года, а уж тем более - 2024-го, в этом ни у кого сомнений нет", - считает он. "Но такова жизнь, есть желание выразить отношение к России таким образом", - добавил зампред ЦИК.

Он также отметил, что располагает большим количеством недостоверных сообщений о нарушениях на выборах 8 сентября. "Фейковых новостей у меня море, готов читать", - сказал Булаев. Например, по информации, размещенной на "Карте нарушений" движения "Голос", на избирательном участке 4052 Сергиево-Посадского городского округа якобы без решения суда удалили наблюдателя Елизавету Харченко. "Удаления наблюдателя не было, на данный момент она продолжает работать на избирательном участке. Зачем придумывать? Интересно", - заключил он.