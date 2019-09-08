В "Единой России" заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.

"Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое большинство", - рассказал он журналистам об итогах Единого дня голосования.

Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя первые итоги выборов, заявил, что партия сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой России.