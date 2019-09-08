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08.09.2019 23:09
Рубрика: Власть

В "Единой России" заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях

Текст: Айсель Герейханова

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.

Фото: Сергей Михеев\ РГ
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"Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое большинство", - рассказал он журналистам об итогах Единого дня голосования.

Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя первые итоги выборов, заявил, что партия сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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