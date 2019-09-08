В Кремле рассказали о завышенных ожиданиях Токио

России и Японии пока не удалось выйти на решение важных проблем, констатировали в Кремле. По таким темам, как мирный договор, развязки можно найти только на основе взаимодоверия.

"В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество, но с сожалением констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

На встрече лидеров в рамках Восточного экономического форума вновь звучала тема мирного договора. По словам Пескова, у японцев по этому вопросу, "естественно, существуют завышенные ожидания".

"Нахождение развязок по столь жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия", - пояснил представитель Кремля.

На пленарном заседании ВЭФ Абэ назвал заключение мирного договора между Россией и Японией исторической миссией и призвал "друга Владимира" побыстрее поставить в этом вопросе точку. Владимир Путин заявил, что Москва стремится к заключению мирного договора, но напомнил о массе сложностей: это вопросы оборонного характера, безопасности. "И здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами", - сказал он.