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08.09.2019 16:08
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

В Подмосковье сфотографировали необычную "Волгу"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Корреспонденту "РГ" удалось сфотографировать в Московской области очень необычную "Волгу". Хотя на самом деле это даже не ГАЗ-21, а Kia Opirus 2008 года выпуска. Автомобилю лишь изменили внешность, а вся "начинка" досталась от "корейца".

Фото: www.drom.ru
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Такие реплики научились мелкосерийно выпускать в Набережных Челнах. Берется Opirus, с него снимаются все кузовные детали, которые заменяются на другие, выполненные в стиле советского автомобиля.

Интересно, что переделанную машину можно без проблем зарегистрировать, в ПТС лишь указываются изменения в виде аэродинамического обвеса "ГАЗ-21" или "ГАЗ-21 с модифицированным кузовом".

Два года назад за такой же "ретро-автомобиль" просили 1,3 млн рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, ГАЗ-21 серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Всего было выпущено 639 478 экземпляров всех модификаций (включая машинокомплекты для сборки за границей, но без учёта автомобилей, выпущенных авторемонтными заводами).

ГАЗ-21 производили в двух кузовах - четырехдверный седан и грузопассажирский универсал. Для такси изготавливали особые версии - ГАЗ-21Т и ТС (экспортный вариант). В них были раздельные передние сиденья (а не диван), чтобы пассажиры могли перевозить крупногабаритные грузы, имелся встроенный таксометр и ставший культовым зеленый огонек.

"Волга" снималась почти во всех советских кинофильмах, начиная с 1956 года. В их числе - "Берегись автомобиля", "Три тополя на Плющихе", "Бриллиантовая рука".

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