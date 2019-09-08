В Подмосковье сфотографировали необычную "Волгу"

Корреспонденту "РГ" удалось сфотографировать в Московской области очень необычную "Волгу". Хотя на самом деле это даже не ГАЗ-21, а Kia Opirus 2008 года выпуска. Автомобилю лишь изменили внешность, а вся "начинка" досталась от "корейца".

Такие реплики научились мелкосерийно выпускать в Набережных Челнах. Берется Opirus, с него снимаются все кузовные детали, которые заменяются на другие, выполненные в стиле советского автомобиля.

Интересно, что переделанную машину можно без проблем зарегистрировать, в ПТС лишь указываются изменения в виде аэродинамического обвеса "ГАЗ-21" или "ГАЗ-21 с модифицированным кузовом".

Два года назад за такой же "ретро-автомобиль" просили 1,3 млн рублей.

Напомним, ГАЗ-21 серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Всего было выпущено 639 478 экземпляров всех модификаций (включая машинокомплекты для сборки за границей, но без учёта автомобилей, выпущенных авторемонтными заводами).

ГАЗ-21 производили в двух кузовах - четырехдверный седан и грузопассажирский универсал. Для такси изготавливали особые версии - ГАЗ-21Т и ТС (экспортный вариант). В них были раздельные передние сиденья (а не диван), чтобы пассажиры могли перевозить крупногабаритные грузы, имелся встроенный таксометр и ставший культовым зеленый огонек.

"Волга" снималась почти во всех советских кинофильмах, начиная с 1956 года. В их числе - "Берегись автомобиля", "Три тополя на Плющихе", "Бриллиантовая рука".