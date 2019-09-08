В Совфеде обсудят попытки вмешательства в сентябрьские выборы

Во второй половине сентября в Совете Федерации обсудят попытки вмешательства в выборы, которые проходят в единый день голосования 8 сентября.

Напомним, что выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны.

По итогам всех избирательных процедур соберется Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. На заседании во второй половине сентября будут обсуждаться попытки вмешательства в выборы в единый день голосования, сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.

А до конца ноября ее члены подготовят отчет, "где будет сравнительный анализ попыток вмешательства в наши выборы в этом году и в предыдущие годы".

Кроме того, сенаторы хотят встретиться с дипломатами стран, с территории которых, по мнению законодателей, осуществляется противоправное вмешательство во внутренние дела России.