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Единый день голосования
08.09.2019 17:54
Рубрика: Власть

В Совфеде обсудят попытки вмешательства в сентябрьские выборы

Текст: Татьяна Замахина

Во второй половине сентября в Совете Федерации обсудят попытки вмешательства в выборы, которые проходят в единый день голосования 8 сентября.

Напомним, что выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны.

Фото: iStock
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По итогам всех избирательных процедур соберется Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. На заседании во второй половине сентября будут обсуждаться попытки вмешательства в выборы в единый день голосования, сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.

А до конца ноября ее члены подготовят отчет, "где будет сравнительный анализ попыток вмешательства в наши выборы в этом году и в предыдущие годы".

Кроме того, сенаторы хотят встретиться с дипломатами стран, с территории которых, по мнению законодателей, осуществляется противоправное вмешательство во внутренние дела России.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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