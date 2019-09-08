Новости

На Сахалине загорелось здание с избирательным участком 05:36
В Великобритании министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit 05:33
ДВФУ создаст инновационный научно-технологический центр 05:28
В Китае 28 человек пострадали в результате землетрясения 05:19
В подтопленном Комсомольске перенесли два избирательных участка 04:50
Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана "Дориан" 04:39
Тайфун в Приморье оставил без электроснабжения 24 тысячи человек 03:52
На Сахалине открылся центр общественного наблюдения за выборами 03:42
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта 03:33
В России начался единый день голосования 03:05
Косачев: Договороспособность Киева стала выше 03:04
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2" 02:50
В Ливии офис нефтяной корпорации подвергся вооруженному ограблению 02:17
Нурмагомедов: Мой следующий соперник? Стейк и бургер! 01:42
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open 01:27
ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа 01:24
Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова 01:04
Девочка из России утонула в бассейне на Кипре 00:39
Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными 07.09.2019
Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль 07.09.2019
На ВДНХ дали фейерверк по случаю Дня Москвы 07.09.2019
Путин и Назарбаев пообедали в Кремле 07.09.2019
Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 07.09.2019
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 07.09.2019
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 07.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 05:33
Рубрика: В мире

В Великобритании министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр труда и пенсий Амбер Радд. Фото: PA via AP Министр труда и пенсий Амбер Радд. Фото: PA via AP
Министр труда и пенсий Амбер Радд. Фото: PA via AP

Министр труда и пенсий Великобритании Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном. Об этом она написала в своем Twitter, подчеркнув, что "не может оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов".

Фото: AP
В чем Джонсон опередил Мэй на посту британского премьера

Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была "правой рукой" бывшего премьера Терезы Мэй, пишет РИА Новости.

Борис Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проголосовавших вопреки его призыву за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit. Также на этой неделе из-за разногласий по Brexit объявил об уходе из парламента и с поста министра по делам университетов и науки Джо Джонсон - младший брат Бориса Джонсона.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России начался единый день голосования
Косачев: Договороспособность Киева стала выше
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть