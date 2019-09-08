В Великобритании министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр труда и пенсий Великобритании Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном. Об этом она написала в своем Twitter, подчеркнув, что "не может оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов".

Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была "правой рукой" бывшего премьера Терезы Мэй, пишет РИА Новости.

Борис Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проголосовавших вопреки его призыву за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit. Также на этой неделе из-за разногласий по Brexit объявил об уходе из парламента и с поста министра по делам университетов и науки Джо Джонсон - младший брат Бориса Джонсона.