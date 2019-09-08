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08.09.2019 07:13
Рубрика: В мире

Второе за день землетрясение зафиксировано на юго-западе Китая

Еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло в юго-западной провинции Сычуань. По данным сейсмологического центра КНР, эпицентры землетрясений расположены в 20 километрах друг от друга в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян.

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Второе землетрясение было зафиксировано в 10:36 по местному времени, его очаг залегал на глубине семи километров. О возможных жертвах и разрушениях информации нет, пишет ТАСС.

Напомним, первые подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в этой провинции сегодня в 06:42 по местному времени. Разрушения отмечены лишь в сельской местности. По последним данным, один человек погиб и еще 29 получили ранения.

В мире Восточная Азия Китай
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