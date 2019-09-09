Новый шикарный микроавтобус от Mercedes, 600-сильный Porsche, раллийный Opel - и все это на электротяге. А также бюджетный электромобиль от Volkswagen. Броские автоновинки можно увидеть на открывающемся во вторник международном автосалоне во Франкфурте.

Во вторник во Франкфурте расчехлят эти автомобили и откроют крупнейший в Европе автосалон. Фото: REUTERS

Эксперты вот уже несколько лет говорят о том, что время крупных международных автосалонов проходит. Затраты на подготовку к ним и участие якобы не оправдываются. И автокомпании одна за другой от такого способа продвижения своих новинок отказываются. Но если судить по Франкфуртскому автосалону, прощаться с моторшоу рано. Здесь все как прежде: десятки важных деловых мероприятий, сотни павильонов и тысячи автомобилей.

"Нет, количество представленных на выставке машин сократилось, - признает президент Немецкой ассоциации автопромышленников Бернхард Маттес. - Но мы рассматриваем это как вызов. Мы хотим сделать международный автосалон таким, чтобы те, кто не смог присутствовать в этот раз, в дальнейшем ни при каких обстоятельствах не пропустили мероприятие".

Но расскажем о том, кто здесь выступает и чего показывает. Volkswagen, представил сразу 23 электромобиля. При этом интерьер огромного павильона, в котором стоят машины, выполнили в стиле хиппи. Посыл очевиден: прошлое - именно здесь, во Франкфурте, - встречает будущее. Кстати, как символ этого будущего - подкорректированный логотип VW, который можно увидеть, в частности, на новом серийном электрохетчбэке ID.3. Это что-то вроде народного электромобиля, который планируют продавать по цене дизельных "Гольфов". Кстати, восьмое поколение Golf на IAA решили не выставлять, для того, чтобы подчеркнуть важность премьеры ID.

Новый шикарный микроавтобус от Mercedes, 600-сильный престижный Porsche , раллийный Opel - и все это на электротяге

Серьезную заявку сделал Porsche - его новинка Taycan должна стать европейской альтернативной американской Tesla. До 100 километров в час этот серийный "гран туризмо" с двумя электромоторами на 600 лошадиных сил разгоняется всего за 3,5 секунды.

Mercedes-Benz выкатил модель EQV, которую давно ждут европейские и арабские бизнесмены. Внешне машина не слишком примечательна - обычный V-класс. Но это первый в мире премиальный минивэн на электротяге. Запас хода составляет 405 километров.

Opel представит первый в истории электрический раллийный хэтч - Corsa на платформе PSA.

Впрочем, будущее, хоть и рядом, но пока не наступило, и в павильонах Франкфурта представлено немало новинок с традиционными моторами. Главные премьеры - очередная генерация культового внедорожника Land Rover Defender, новый Nissan Juke, обновленный Porsche Macan, следующее поколение купе-кроссовера BMW X6 и его соперник из Mercedes-Benz GLE Coupe.

И кстати, о франкфуртском автосалоне на этой неделе услышат и те, кто машинами не интересуется. "Рекламу" мероприятию могут сделать "зеленые" активисты, которые планируют провести рядом с выставочным комплексом протестные акции. Как пишут местные газеты, ожидается участие "минимум 20 тысяч пешеходов и велосипедистов". Ставка Франкфуртского автосалона на электротранспорт этих людей не убеждает. Они называют выставку "шоу, которое пропагандирует устаревшую и убивающую климат транспортную систему".

"Мы собираемся обличить это мероприятие. На самом деле это погоня за прибылью за счет эксплуатации бедных и будущих поколений", - такой манифест распространила накануне выставки одна из радикальных экологических групп. В связи с этим во Франкфурт согнали полицейских со всей Германии. Моторшоу, как говорится, должно продолжаться.