Эксперты вот уже несколько лет говорят о том, что время крупных международных автосалонов проходит. Затраты на подготовку к ним и участие якобы не оправдываются. И автокомпании одна за другой от такого способа продвижения своих новинок отказываются. Но если судить по Франкфуртскому автосалону, прощаться с моторшоу рано. Здесь все как прежде: десятки важных деловых мероприятий, сотни павильонов и тысячи автомобилей.
"Нет, количество представленных на выставке машин сократилось, - признает президент Немецкой ассоциации автопромышленников Бернхард Маттес. - Но мы рассматриваем это как вызов. Мы хотим сделать международный автосалон таким, чтобы те, кто не смог присутствовать в этот раз, в дальнейшем ни при каких обстоятельствах не пропустили мероприятие".
Но расскажем о том, кто здесь выступает и чего показывает. Volkswagen, представил сразу 23 электромобиля. При этом интерьер огромного павильона, в котором стоят машины, выполнили в стиле хиппи. Посыл очевиден: прошлое - именно здесь, во Франкфурте, - встречает будущее. Кстати, как символ этого будущего - подкорректированный логотип VW, который можно увидеть, в частности, на новом серийном электрохетчбэке ID.3. Это что-то вроде народного электромобиля, который планируют продавать по цене дизельных "Гольфов". Кстати, восьмое поколение Golf на IAA решили не выставлять, для того, чтобы подчеркнуть важность премьеры ID.
Серьезную заявку сделал Porsche - его новинка Taycan должна стать европейской альтернативной американской Tesla. До 100 километров в час этот серийный "гран туризмо" с двумя электромоторами на 600 лошадиных сил разгоняется всего за 3,5 секунды.
Mercedes-Benz выкатил модель EQV, которую давно ждут европейские и арабские бизнесмены. Внешне машина не слишком примечательна - обычный V-класс. Но это первый в мире премиальный минивэн на электротяге. Запас хода составляет 405 километров.
Opel представит первый в истории электрический раллийный хэтч - Corsa на платформе PSA.
Впрочем, будущее, хоть и рядом, но пока не наступило, и в павильонах Франкфурта представлено немало новинок с традиционными моторами. Главные премьеры - очередная генерация культового внедорожника Land Rover Defender, новый Nissan Juke, обновленный Porsche Macan, следующее поколение купе-кроссовера BMW X6 и его соперник из Mercedes-Benz GLE Coupe.
И кстати, о франкфуртском автосалоне на этой неделе услышат и те, кто машинами не интересуется. "Рекламу" мероприятию могут сделать "зеленые" активисты, которые планируют провести рядом с выставочным комплексом протестные акции. Как пишут местные газеты, ожидается участие "минимум 20 тысяч пешеходов и велосипедистов". Ставка Франкфуртского автосалона на электротранспорт этих людей не убеждает. Они называют выставку "шоу, которое пропагандирует устаревшую и убивающую климат транспортную систему".
"Мы собираемся обличить это мероприятие. На самом деле это погоня за прибылью за счет эксплуатации бедных и будущих поколений", - такой манифест распространила накануне выставки одна из радикальных экологических групп. В связи с этим во Франкфурт согнали полицейских со всей Германии. Моторшоу, как говорится, должно продолжаться.