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09.09.2019 13:43
Рубрика: В мире

Гахария назначен премьер-министром Грузии

Текст: Юрий Когалов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила Георгия Гахария премьер-министром страны. Как проинформировали в администрации главы государства, после подписания соответствующего указа новый глава правительства официально вступил в должность.

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Накануне парламент Грузии выразил вотум доверия кабинету министров во главе с Гахарией и его правительственной программе. Его поддержали 98 из 150 депутатов, при этом оппозиция участия в голосовании не принимала.

Согласно Конституции Грузии, президент должен одобрить назначение премьера в течение двух дней, впрочем, если глава государства не издаст такой указ, это произойдет автоматически. Теперь у Гахарии есть два дня, чтобы сформировать свой кабинет.

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Его предшественник Мамука Бахтадзе заявил об уходе с должности 2 сентября, объяснив свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи.

Примечательно, что после разгона спецназом антироссийских акций в Тбилиси популярность Гахарии резко упала, митингующие стали требовать его отставки с должности министра внутренних дел, однако правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула его на пост главы правительства, что вызвало негативную реакцию среди оппозиции.

В мире экс-СССР Грузия
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