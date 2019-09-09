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09.09.2019 14:42
Рубрика: В мире

Хаджимба побеждает во втором туре президентских выборов в Абхазии

Текст: Юрий Когалов

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов главы государства. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, он набирает 47,38 процента голосов, на 1 процент опережая своего соперника, лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, за которого проголосовали 46,19 процента избирателей.

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По словам главы ЦИК Тамаза Гогии, в голосовании приняли участие почти 84 тысячи человек (явка составила 65,98 процента). Квицинию поддержали 38,7 тысячи человек, Хаджимбу - 39,7 тысячи.

"Я уполномочен заявить, что выборы президента Республики Абхазия состоялись", - сообщил Гогия. Окончательные результаты, по его словам, будут обнародованы в течение трех дней.

Первый тур выборов состоялся 25 августа. На нем при явке в 66,55 процента Хаджимба набрал 23,85 процента голосов, Квициния - 21,97 процента.

По итогам второго тура Квициния вновь уступил, однако он не согласен с результатом и намерен обратиться в Верховный суд, чтобы опротестовать итоги голосования и провести повторные выборы. Сделать это он сможет, как только будут обнародованы окончательные результаты.

В мире экс-СССР Абхазия
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