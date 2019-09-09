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Рубрика: В мире

Южнокорейские моряки заблокированы на перевернувшемся у берегов США судне

Момент крена судна Golden Ray у брегов штата Джорджия, 8 сентября 2019 г. Фото: U.S. Coast Guard via AP Момент крена судна Golden Ray у брегов штата Джорджия, 8 сентября 2019 г. Фото: U.S. Coast Guard via AP
Момент крена судна Golden Ray у брегов штата Джорджия, 8 сентября 2019 г. Фото: U.S. Coast Guard via AP

На грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в воскресенье у берегов США, остаются четыре гражданина Южной Кореи. Такую информацию в понедельник распространило агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейский МИД.

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Предполагается, что четверо моряков оказались заблокированными в машинном отделении. МИД Южной Кореи также уточнил, что Golden Ray принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.

Главы министерства иностранных дел Республики Корея, оборонного и ряда других ведомств в ближайшее время проведут заседание, на котором будет решаться вопрос об отправке спасателей к терпящему бедствие судну Сейчас на месте ЧП работают американские пограничники, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Береговая охрана США сообщила, что судно Golden Ray, перевозившее автомобили, следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов. У берегов штата Джорджия оно перевернулось по неизвестной пока причине. На борту начался пожар, удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Поиски остальных моряков продолжаются.

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