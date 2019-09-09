На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году

Международная команда ученых идентифицировала судно, обнаруженное на дне Балтийского моря. Исследователи уверены, что это был флагман флота короля Дании Иоганна, также известного как Ханс, который затонул в 1495 году.

Как сообщает The History Blog, речь идет о корабле "Грибсхунден" (Gribshunden), который был обнаружен у побережья Швеции. За три недели исследовательских работ подводным археологам удалось поднять со дна немало артефактов.

Так, были обнаружены элементы снаряжения короля: кольчуга с клеймом мастера на одном из колец, оловянная тарелка и изящная кружка для питья с гравировкой в виде короны.

Кроме того, были обнаружены одни из самых старых пистолетов, когда-либо найденных на кораблях, монеты, кости осетра и бочки, в которых, в том числе, хранилось датское пиво 1495 года.

Именно тогда, в 1495 году, и затонуло это судно. Оно было военным кораблем. Кстати, теперь это самый старый военный корабль, когда-либо найденный в северных водах. Установлено, что это был флагман флота датского короля Иоганна.

Он стоял на якоре у побережья Роннебю в юго-восточной Швеции. В 1495 году судно охватил пожар, в результате чего оно затонуло. То есть этот корабль эксплуатировался во времена знаменитых походов Христофора Колумба.

"Нам удалось идентифицировать несколько новых особенностей постройки этого корабля, и мы приближаемся к разгадке того, как корабли этого типа вообще строились, - говорит Йохан Реннби, профессор морской археологии из Университета Седертерна. - Это расширяет наши знания о важном переходном периоде в мире, о времени великих исследователей".

Вероятно, на корабле в момент пожара находилась переносная сокровищница короля Иоганна. В ней вполне могли храниться артефакты, поднятые со дна.

К слову, предметы еще тщательно не изучены. Ученые готовятся провести анализ ДНК, а также создать трехмерную визуализацию.