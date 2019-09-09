Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии в контексте подготовки саммита стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция).

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры уделили внимание текущему положению дел в Сирии и подтвердили заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы конституционного комитета.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Напомним, саммит в астанинском формате должен пройти в сентябре в Анкаре (хотя точные даты еще не определены). Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость "сосредоточиться на стабилизации обстановки "на земле" и продвижению политического урегулирования". На встрече в конце августа в Жуковском лидеры двух стран наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и в Сирии в целом.