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Рубрика: В мире

Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии в контексте подготовки саммита стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция).

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Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры уделили внимание текущему положению дел в Сирии и подтвердили заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы конституционного комитета.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Напомним, саммит в астанинском формате должен пройти в сентябре в Анкаре (хотя точные даты еще не определены). Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость "сосредоточиться на стабилизации обстановки "на земле" и продвижению политического урегулирования". На встрече в конце августа в Жуковском лидеры двух стран наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и в Сирии в целом.

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