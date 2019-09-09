Лукашенко выступил на церемонии открытия матча атлетов Европы и США

Спорт как посол мира способен, убежден белорусский президент, менять политический климат на планете к лучшему в дни спортивных состязаний между крупнейшими государствами и глобальными игроками. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 сентября во время церемонии открытия соревнований легкоатлетического матча Европа - США на олимпийском стадионе "Динамо", передает его пресс-служба.

На торжествах в белорусской столице присутствовали глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. Сегодня утром, о чем ранее уже сообщали местные источники, Лукашенко провел с ними встречу во Дворце Независимости, заявив, что принимать эти масштабные состязания большая честь и возможность вспомнить прошлое стадиона "Динамо" - арены, где выступали легенды спорта минувшего столетия - советские и американские атлеты.

"Тогда матчевая встреча СССР - США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное - она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему", - заявил белорусский руководитель.

Президент отметил, что в Минске рады встречать заокеанских друзей - спортивную команду Соединенных Штатов Америки, которым пришлось проделать далекий путь и быстро адаптироваться к новым условиям. "Уверен, что белорусское гостеприимство, теплая встреча зрителей помогут вам продемонстрировать на арене максимум своих возможностей", - обратился глава государства к американским атлетам.

По его словам, белорусские зрители, безусловно, будут поддерживать всех спортсменов двух континентов - это в характере толерантного и открытого миру народа. "Мы точно знаем: кто бы ни победил, мы - миллионы болельщиков со всего мира - станем свидетелями рождения новых легенд легкой атлетики", - резюмировал Лукашенко.

Кстати, легкоатлетический турнир, судя по объявленной программе, богат на зрелищные баталии мастеров королевы спорта. В нее включены, как уже сообщал "СОЮЗ", метание молота и копья, диска, бег и смешанная эстафета, толкание ядра, тройной прыжок и прыжки в высоту, в длину и с шестом.

Кстати, в каждом виде программы выступит по четыре представителя от Европы и США. Победители в своих дисциплинах получат по 7 тысяч евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тысяч, а третьи места - по 4 тысячи евро.