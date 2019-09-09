Марат Сафин: Не думаю, что Первый канал пригласит меня снова

Бывший первый номер мирового теннисного рейтинга Марат Сафин, комментировавший финальный матч Открытого чемпионата США между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, признался, что его вряд ли еще раз позовут на Первый канал.

В воскресенье на Первом канале состоялась прямая трансляция поединка, в котором Надаль победил Медведева в пяти сетах. В качестве одного из комментаторов был приглашен победитель этого турнира Марат Сафин.

Комментаторский дебют Сафина вызвал настоящий восторг у поклонников тенниса в России, а отдельные фразы вовсю цитируют в СМИ.

"Не думаю, что Первый канал меня пригласит снова. Кажется, я не их формат. Но спасибо за доверие", - приводит слова Сафина ТАСС.

В то же время Сафин рад, что его комментарии пришлись любителям тенниса по душе. "Это был интересный опыт. Жаль только, что наш Даня не дожал Надаля", - сказал победитель US Open-2000.