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09.09.2019 04:25
Рубрика: Спорт

Медведев в эпичном финале US Open уступил Надалю

Текст: Артур Нанян
Россиянин Даниил Медведев в пятисетовом триллере в финале Открытого чемпионата США (US Open) все же проиграл испанцу Рафаэлю Надалю - 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 4 часа 51 минуту.
Фото: REUTERS/Robert Deutsch Фото: REUTERS/Robert Deutsch
Фото: REUTERS/Robert Deutsch

Даже несмотря на поражение, можно с уверенностью говорить о том, что Медведев сейчас - один из лучших теннисистов мира. Он показывает фантастическую игру с начала этого года. И финал в Нью-Йорке не стал исключением.

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
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Даже в первых двух сетах, которые остались за Надалем, россиянин мало в чем уступал грозному оппоненту. А в стартовой партии он и вовсе первым взял чужую подачу.

Но все же испанец был чуть стабильнее, хотя по проценту выигранных мячей впереди был именно Медведев.

В третьем сете Надаль сделал брейк и повел - 3:1. Казалось, судьба встречи предрешена. Но Даниил совершил небольшой подвиг. Он не только переломил ситуацию: он взял третью и четвертую партию, показывая при этом невероятную игру.

В решающей партии было заметно, что Рафа подустал. Он частенько апеллировал к судье, долго подавал. Одним словом - пытался сделать все, чтобы вывести соперника из равновесия. К чести Медведева, он спокойно реагировал на выходки знаменитого испанца. Но все же свою подачу ему отдал. Причем даже не одну, а сразу две.

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И если один раз Даниилу удалось сделать брейк, то в решающий момент Надаль своего не упустил. И победил в этом триллере, завоевав 19-й титул на турнирах серии "Большого шлема". По этому показателю он уступает только Роджеру Федереру (20 трофеев).

Что касается Медведева, то благодаря невероятному выступлению на US Open он станет четвертой ракеткой мира. Впереди только три лучших теннисиста современности - Федерер, Надаль и Джокович. Но если Даниил продолжит играть так, как в последнее время, ему ничто не помешает в будущем ворваться в топ-3. А может и вовсе стать лидером мирового тенниса.

Спорт Теннис US Open 2019
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