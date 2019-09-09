Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ

Валентина Матвиенко готова продолжить работу на посту спикера верхней палаты парламента, если так решат сенаторы. Об этом она заявила в понедельник журналистам, комментируя итоги Единого дня голосования.

Напомним, в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурге Александр Беглов одержал победу на выборах главы региона. После подведения окончательных итогов голосования и инаугурации он должен назначить представителя в Совете Федерации. Валентина Матвиенко входит в тройку претендентов. В случае назначения она должна будет вновь пройти процедуру избрания спикером верхней палаты.

Отвечая на вопрос о планах продолжить работу в этом качестве, она заявила: "Я никогда ни на что не претендовала, я никуда не просилась, никуда не писала никаких заявлений. Если мои коллеги по Совету Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила работу в качестве спикера, я почту за честь".

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 2011 года.