Медведев: Буду помнить этот финал даже в 70 лет

Даниил Медведев сразу после поражения тепло поздравил Рафаэля Надаля, а также рассказал о своих мыслях по ходу матча. "В третьем сете я уже думал, что буду говорить через несколько минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч, хотя выиграть, наверное, все равно нереально. Но затем вы видели, что из этого получилось", - сказал Медведев.

Также россиянин признался, что переломить ход матча ему помогла поддержка трибун.

"Знаю, что ранее на этом турнире я повел себя неправильно, но именно благодаря вашей энергии я оказался в финале. Когда я думал, что матч близится к завершению, ваша поддержка помогла, я понял, что вы хотите больше тенниса", - сказал россиянин.

На послематчевой пресс-конференции Медведева спросили о том, запомнит ли он этот матч. "Я точно запомню этот вечер, - сказал он. - Был потрясающий матч, я запомню каждый его момент. Уверен, что буду помнить этот финал, даже когда мне исполнится 70 лет. Я разочарован результатом, но я доволен тем, как играл на этом турнире. Но я сделал сегодня все, что смог".

Медведев также признался, что всегда самокритично относится к своей игре.

"Моя жена всегда говорит мне, что я хоть иногда должен быть доволен своей игрой, потому что довольно самокритичен. Сегодня я не рад поражению, но должен отдать себе должное за эти две недели. Это было потрясающе. Но сейчас мне надо продолжать прибавлять и становиться еще лучше".

Также Медведев отдал должное поддержке со стороны болельщиков.

"На этом турнире я был собой, говорил плохие вещи, не гордился своими поступками. Так что я удивлен, что болельщики в финале начали поддерживать меня. Думаю, что они оценили, что я боролся за каждое очко. А эти ребята хотели увидеть как можно больше тенниса. Они подбадривали меня как сумасшедшие. Думаю, что они видели, что часть своего сердца я отдал им", - сказал Медведев.