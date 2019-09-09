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09.09.2019 07:41
Рубрика: Спорт

Медведев: Буду помнить этот финал даже в 70 лет

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале US Open от Рафаэля Надаля признался, что навсегда запомнит этот матч. По его словам, в третьем сете он уже задумался о том, что скажет после поражения.
Фото: AP Photo/Adam Hunger Фото: AP Photo/Adam Hunger
Фото: AP Photo/Adam Hunger

Даниил Медведев сразу после поражения тепло поздравил Рафаэля Надаля, а также рассказал о своих мыслях по ходу матча. "В третьем сете я уже думал, что буду говорить через несколько минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч, хотя выиграть, наверное, все равно нереально. Но затем вы видели, что из этого получилось", - сказал Медведев.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Также россиянин признался, что переломить ход матча ему помогла поддержка трибун.

"Знаю, что ранее на этом турнире я повел себя неправильно, но именно благодаря вашей энергии я оказался в финале. Когда я думал, что матч близится к завершению, ваша поддержка помогла, я понял, что вы хотите больше тенниса", - сказал россиянин.

На послематчевой пресс-конференции Медведева спросили о том, запомнит ли он этот матч. "Я точно запомню этот вечер, - сказал он. - Был потрясающий матч, я запомню каждый его момент. Уверен, что буду помнить этот финал, даже когда мне исполнится 70 лет. Я разочарован результатом, но я доволен тем, как играл на этом турнире. Но я сделал сегодня все, что смог".

Медведев также признался, что всегда самокритично относится к своей игре.

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
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"Моя жена всегда говорит мне, что я хоть иногда должен быть доволен своей игрой, потому что довольно самокритичен. Сегодня я не рад поражению, но должен отдать себе должное за эти две недели. Это было потрясающе. Но сейчас мне надо продолжать прибавлять и становиться еще лучше".

Также Медведев отдал должное поддержке со стороны болельщиков.

"На этом турнире я был собой, говорил плохие вещи, не гордился своими поступками. Так что я удивлен, что болельщики в финале начали поддерживать меня. Думаю, что они оценили, что я боролся за каждое очко. А эти ребята хотели увидеть как можно больше тенниса. Они подбадривали меня как сумасшедшие. Думаю, что они видели, что часть своего сердца я отдал им", - сказал Медведев.

Спорт Теннис US Open 2019
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