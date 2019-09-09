Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов

Граждане, имеющие III группу инвалидности и трудности с передвижением, получат право на бесплатную парковку. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минтрудом.

Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы. Однако точный порядок пользования парковкой для этой категории граждан должно определить правительство.

Проект Минтруда разработан как раз с этой целью. В документе уточняется, что возможность парковаться на местах для инвалидов будут иметь граждане "при наличии у них ограничения способности к передвижению. При этом степень выраженности этой проблемы (всего их три) может быть любой.

Предполагается, что постановление правительства вступит в силу 1 июля 2020 года одновременно с поправками в федеральный закон.