Наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией

В период с 9 по 14 сентября американские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В рамках миссии будет задействован румынский самолет Ан-30, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". На борту также будут присутствовать российские специалисты. Они проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.

Ранее, в конце августа, военные США, Канады и Норвегии провели совместный наблюдательный полет над территорией России, в это же время российские специалисты осуществили полет над Францией.

Напомним, Договор по открытому небу позволяет его странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.