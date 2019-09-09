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09.09.2019 06:38
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов обогнал Бузову по количеству подписчиков в Instagram

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram. После победы над Дастином Порье количество его подписчиков выросло более чем на 700 тысяч, и по этому показателю он опередил певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

Фото: REUTERS
Хабиб Нурмагомедов победил Порье и одержал 28-ю победу в карьере

Огромной популярности Нурмагомедова способствовал его бой против американца Дастина Порье. Благодаря победе удушающим приемом в третьем раунде, Хабиб сохранил свой титул, а заодно и заметно увеличил армию подписчиков в Instagram.

По состоянию на девятое сентября на его страницу подписано более 16,4 миллиона человек. И последние дни эта цифра продолжает расти. Бузова пока никак не может преодолеть отметку в 16,3 миллиона. А ведь до этого она была самой популярной в Instagram, но теперь вынуждена пропустить вперед чемпиона UFC.

Появилось видео празднования в Дагестане победы Хабиба Нурмагомедова
Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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