Нурмагомедов обогнал Бузову по количеству подписчиков в Instagram

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram. После победы над Дастином Порье количество его подписчиков выросло более чем на 700 тысяч, и по этому показателю он опередил певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

Огромной популярности Нурмагомедова способствовал его бой против американца Дастина Порье. Благодаря победе удушающим приемом в третьем раунде, Хабиб сохранил свой титул, а заодно и заметно увеличил армию подписчиков в Instagram.

По состоянию на девятое сентября на его страницу подписано более 16,4 миллиона человек. И последние дни эта цифра продолжает расти. Бузова пока никак не может преодолеть отметку в 16,3 миллиона. А ведь до этого она была самой популярной в Instagram, но теперь вынуждена пропустить вперед чемпиона UFC.