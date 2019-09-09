Оформить ДТП можно будет на смартфоне

Оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, можно будет двумя способами. Либо с помощью специального устройства ГЛОНАСС, установленного на машине, либо через специальное приложение для смартфонов и планшетов через госуслуги. Постановление правительства, утвердившее правила передачи информации о ДТП страховщику, сегодня публикует "Российская газета".

Итак, первый способ предполагает, что автомобиль оборудован "ЭРА-ГЛОНАСС" или иным телематическим устройством, соответствующим ГОСТ 57484-2017 года. Они должны иметь встроенный GSM-модем, антенну, акселерометр для замера ускорений и замедлений в трех плоскостях. Это устройство измеряет силу и направление удара при ДТП. Также оно должно иметь кнопку для передачи информации. После аварии водитель должен в течение 10 минут нажать на эту кнопку, и информация о ДТП уйдет в некорректируемом виде в электронную базу страховщиков.

Чтобы оформить электронное извещение о ДТП, водителям, попавшим в аварию, отводится один час

Второй способ - это воспользоваться специальным приложением для смартфона и оформить аварию в электронном виде. То есть не на бумажном бланке, а прямо в специальной программе. При этом человек должен иметь свой аккаунт на портале госуслуг. Именно через этот портал информация поступит к страховщикам.

Чтобы оформить такое электронное извещение, автомобилистам дается час.

Надо сказать, что несмотря на это постановление правительства, прямо завтра таким способом оформить ДТП будет пока невозможно. Планируется, что приложение заработает только с 1 ноября и только в четырех экспериментальных регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.