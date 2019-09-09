Парламент Британии отдал будущее брекзита в руки еврочиновников

Все это напоминает заезженную пластинку, где игла постоянно перескакивает назад, проигрывая до бесконечности одну и ту же давно прослушанную мелодию. За британскими спорами о том, как выходить из Евросоюза и выходить ли вообще, начисто забылось народное волеизъявление, которое состоялось в 2016 году. Стоит напомнить, что вопрос, который был задан поданным Ее Величества, звучал так: "Соединенное королевство должно остаться в составе Евросоюза или выйти из него?". Большинство жителей Альбиона проголосовали за выход. Причем, в заданном вопросе речь не шла о сделке с Брюсселем и возможности бесконечных отсрочек.

Но британская "демократия" причудливым образом исказила смысл состоявшегося волеизъявления и уже не народ, а соперничающие друг с другом политические группировки "оседлали" тему референдума, превратив его итоги в фарс. Вместо твердого "да" в отношении выхода из единой Европы стали звучать более обтекаемые формулировки с множеством условий и условностей, которые отправили в отставку уже двух британских премьеров и угрожают судом третьему. Весь этот политический хаос на Альбионе, похоже, настолько истощил терпение лидеров Старого света, что они мечтают об одном: чтобы Лондон, наконец, определился, чего он хочет и в какие сроки. Но чем ближе предполагаемая дата расставания с Евросоюзом - 31 октября, тем сильнее Британия втягивается в "демократические процедуры", которые не позволяют ее премьеру Борису Джонсону ни решительно выйти из единой Европы, ни остаться в Союзе. Словно не протрезвевшего алкоголика, спешащего с утра на заплетающихся ногах к открытию заветного магазина, Лондон качает из стороны в сторону и никому не понятно, куда дальше его понесет горькая судьба и доберется ли он в принципе до заветной цели.

В понедельник королева Елизавета II должна одобрить принятый обеими палатами парламента законопроект, который обязывает главу правительства попросить у Евросоюза новую отсрочку по брекзиту - на этот раз до 31 января 2020 года. В том, что документ будет подписан, сомнений нет, но требование депутатов еще сильнее запутывает ситуацию. Вопрос о том, когда Британия выйдет из Евросоюза, оказался в руках европейских лидеров. Не абсурд ли, но именно им, по решению обеих палат британского парламента, делегировано право решать, выгнать ли Альбион из единой Европы без соглашения 31 октября, или в очередной раз отложить этот шаг. А если отложить, то на какой срок - до конца января 2020 года или, скажем, на год.

С треском провалилась попытка Джонсона избежать столь унизительного для поданных ее Величества кризиса и провести досрочные парламентские выборы. Они бы стали по сути вторым референдумом по брекзиту, развязав в случае успеха руки Консервативной партии. Но Палата общин проголосовала против нового голосования, причем за отказ от выборов выступила не только оппозиция, но и сбежавшие из Консервативной партии, не довольные линией Джонсона, депутаты. "Мне неизвестен ни один случай в истории демократии, когда оппозиция отказалась бы проводить новые выборы", - искренне поразился принятому решению премьер.

Но парламентариев, как выяснилось, куда больше волнуют не метаморфозы британской демократии, а кто в итоге окажется влиятельней - премьер или законодатели. И словно крысы с тонущего корабля, бегут из кабинета министров те, кому Джонсон с его вариантом брекзита - словно кость в горле. Почин открыла министр труда и пенсий Эмбер Радд, занимавшая куда более влиятельный пост в правительстве Терезы Мэй (была министром внутренних дел - прим. ред.), и оказавшаяся при Джонсоне на "задворках" кабинета.

Обиженная женщина обвинила премьера в том, что тот недостаточно делает для заключения сделки с Евросоюзом и тратит слишком много усилий на подготовку к выходу без соглашения с Брюсселем. Парламентариев от Консервативной партии, предавших из личных интересов в кризисной ситуации главу правительства, Рад назвала "хорошими, лояльными консерваторами, широко мыслящими и преданными своему делу". А решение Джонсона исключить нелояльных депутатов из партии назвала "актом политического вандализма".

Впрочем, с каждой новой сценой развернувшегося перед нами британского политического водевиля, где все отчетливей заметны шекспировские страсти, аналитики пересматривают возможные ответные ходы, которые остаются в распоряжении премьера. И приходят к выводу - для того, чтобы реализовать волю народа, изложенную на референдуме, Джонсону понадобится чудо. Например, чтобы одна из стран Евросоюза из принципа или на основе скрытой договоренности с главой британского правительства отказалась дать Лондону новую отсрочку по брекзиту на саммите ЕС, который пройдет в середине октября. Но такой сценарий все же выглядит маловероятным.

А значит, премьеру Британии ничего не остается, как смириться с тем, что вопрос когда и на каких условиях Альбион покинет единую Европу, и дальше будет решать не британский народ и не британское правительство, а столь ненавидимые Джонсоном еврочиновники.