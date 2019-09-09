Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам

Для того, чтобы купить спиртное не смогли люди в алкогольном опьянении, будут дополнительно установлены считывающие устройства: "Либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто", - рассказал вице-премьер России Максим Акимов в интервью "Известиям".
По его словам, контроль водителей с помощью технологии распознавания лиц может быть осуществлен в обязательном порядке уже в ближайшем будущем.
Что касается нового паспорта, то там отныне будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве.
Люди смогут установить приложение, которое будет доступно для систем iOS, Android, а также отечественной системы "Аврора". Дизайн интерфейса можно будет выбрать самостоятельно.
Эксперимент в Москве начнется уже в первой половине 2020 года.
В июле опрос ВЦИОМ показал, что наиболее заинтересованы в таком паспорте молодые люди до 24 лет.