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09.09.2019 10:26
Рубрика: Власть

Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам

Текст: Екатерина Ясакова
Применение электронных паспортов в России повысить уровень безопасности. Система в тестовом режиме будет опробована на услугах, в которых нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкоголя и сигарет вместо бумажного паспорта можно будет показать на кассе магазина мобильное приложение.
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

Для того, чтобы купить спиртное не смогли люди в алкогольном опьянении, будут дополнительно установлены считывающие устройства: "Либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто", - рассказал вице-премьер России Максим Акимов в интервью "Известиям".

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
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По его словам, контроль водителей с помощью технологии распознавания лиц может быть осуществлен в обязательном порядке уже в ближайшем будущем.

Что касается нового паспорта, то там отныне будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве.

Люди смогут установить приложение, которое будет доступно для систем iOS, Android, а также отечественной системы "Аврора". Дизайн интерфейса можно будет выбрать самостоятельно.

Эксперимент в Москве начнется уже в первой половине 2020 года.

В июле опрос ВЦИОМ показал, что наиболее заинтересованы в таком паспорте молодые люди до 24 лет.

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