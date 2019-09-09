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09.09.2019 14:14
Рубрика: Власть

Песков назвал выборы успешными для "Единой России"

Текст: Кира Латухина
В Кремле оценили результаты "Единой России" на выборах в воскресенье как весьма успешные для партии и отметили ее политическое лидерство.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Прошедшая избирательная кампания по России была весьма успешной для "ЕР", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Где-то мест больше, где-то меньше. В целом по стране она показала свое политическое лидерство", - отметил он.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"В остальном тоже: выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере", - продолжил представитель Кремля. "Результаты, наверняка, будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи - это их хлеб", - добавил он. "Мы можем констатировать результаты, которые есть, и которые были объявлены ЦИК", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос о том, было ли протестное голосование, Песков заметил: "Мы не склонны с этим соглашаться. Результаты, наоборот, свидетельствуют, что все размышления политологов о протестном голосовании не подтвердились".
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"Справедливости ради следует сказать, в подавляющем большинстве мест "Единая Россия" выиграла", - также заметил пресс-секретарь главы государства.

"Безусловно, каждые выборы дают прекрасную возможность для анализа ситуации... Уверен, все партии, которые принимали участие в выборах, все кандидаты, конечно, будут пользоваться приобретенным в ходе этих выборов опытом для подготовки к следующим электоральным процессам", - сказал Песков, отвечая на вопрос об уроках этих выборов. Он напомнил главную установку, которую всегда дает президент и "внятно и однозначно артикулирует" глава ЦИК Элла Памфилова: выборы должны быть честными и справедливыми.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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